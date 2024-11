Vegetti publica desabafo após mais um revés do Vasco: ‘Não vamos decepcioná-los’

Horas depois da derrota para o Internacional, em São Januário, Vegetti desabafou nas redes sociais sobre o momento do Vasco na temporada. De acordo com o atacante, “os jogadores não podem sentir o peso da camisa de um dos maiores clubes do Brasil”. O argentino também projetou o duelo com o Corinthians, decisivo para as pretensões do clube carioca na próxima Libertadores.

” A gente tem que trabalhar mais duro, colocar o rosto no campo e falar o que é certo e o necessário. Não há mais desculpas, também não vamos procurar culpados porque todos somos responsáveis por este momento”, disse o jogador.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino encara o Timão no domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores. O time carioca soma 43 pontos, um a menos que o adversário. No entanto, ambas seguem vivas na briga por uma vaga na próxima edição do torneio continental.





Em campo, os comandados do técnico Rafael Paiva não conseguiram ser eficientes diante do Colorado, que foi certeiro para ficar com a vitória por 1 a 0. Por fim, a torcida perdeu de vez a paciência, xingou e vaiou o treinador depois de mais um resultado negativo.









Uma publicação compartilhada por Pablo Vegetti (@pablovegetti)





Confira o desabafo de Vegetti, do Vasco, na íntegra

Em momentos como esses, onde sinto muita vergonha, é quando você tem que sair para dar a cara, viemos de uma sequência de jogos desfavoráveis. A gente tem que trabalhar mais duro, colocar o rosto no campo e falar o que é certo e o necessário. Não há mais desculpas, também não vamos procurar culpados porque todos somos responsáveis por este momento. Defendemos uma das maiores camisas e com mais história do Brasil e isso tem que ser uma honra, uma motivação constante, não sentir um peso.

Vamos para São Paulo, onde será um jogo de vida ou morte para nós, se entendermos assim, não tenho dúvidas de que vamos conseguir. Mas depende pura e exclusivamente de nós, de mais ninguém! Estamos a 4 rodadas de cumprir os objetivos propostos. Estamos muito perto, e eu juro a vocês que não vamos decepcioná-los. Todos juntos e mais do que nunca, vamos conseguir!!! Vasco é para quem sofre e acredita. Nunca foi fácil, por que teria que ser agora? Vamos Vascoooooooooooo!!!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.