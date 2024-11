William Gomes vai de solução a sem espaço no São Paulo

Uma das grandes promessas do atual elenco e peça fundamental da equipe em uma parte da temporada, o jovem William Gomes perdeu espaço no São Paulo. O garoto ganhou chances em jogos importantes no ano, como no duelo contra o Botafogo, pela Libertadores. Mas atualmente, soma poucos minutos nas últimas partidas do Brasileiro.

William entrou só na partida contra o Cuiabá, no começo de outubro, duelo em que o São Paulo foi derrotado por 2 a 0. Desde então, o Tricolor disputou cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro e não saiu do banco de reservas. Recentemente, o atacante passou o período da Data Fifa em atividades com a seleção brasileira sub-20 e acabou preservado contra o RB Bragantino.

“William é um grande jogador, que compõe esse elenco. Neste jogo chegou ontem (terça 19/11), concentrou, não teve tempo de estar conosco pela Seleção, entendemos que não correspondia que entrasse”, disse Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, após o jogo em Bragança Paulista.

O sumiço se dá logo após ele ser titular no jogo mais importante do clube no ano. Afinal, William Gomes foi titular nos dois jogos contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores. Ele fez bom papel no jogo de ida, no Rio, mas não agradou no duelo da volta, no Morumbis, quando acabou substituído ainda no primeiro tempo. Depois, nos sete jogos disputados, ele soma apenas 39 minutos em campo.

William tem 16 jogos na temporada, nove deles como titular, além de três gols marcados. Ele espera ganhar chances nesta reta final de temporada, para voltar a ser importante no São Paulo em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.