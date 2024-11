Fã de Ed Sheeran, jogador assina com clube inglês após ligação do cantor

O cantor Ed Sheeran cumpriu mais um papel ativo como acionista do Ipswich Town – seu time de coração. Isso porque o artista ajudou diretamente na contratação de um jogador para o clube inglês, da Premier League, na última janela de transferências. O meio-campista assinou com a equipe após participar de uma chamada por Zoom com seu ídolo.

“No verão, estávamos tentando persuadir um jogador em particular a se juntar ao clube. Percebemos rapidamente que se tratava de um fã de Ed Sheeran. Assim, Ed se juntou conosco na chamada por Zoom com ele, no campo de treinos, antes de subir ao palco com Taylor Swift. Isso teve papel fundamental para que o atleta aceitasse vir”, contou o diretor do clube inglês, Mark Ashton.

Trata-se, segundo a Associated Press, do meio-campista Sammie Szmodics. O atleta inglês havia se destacado como melhor marcador do Blackburn Rovers na última temporada e transferiu-se ao Ipswich em agosto de 2024. O vínculo com o clube inglês terá vigência pelos próximos quatro anos.

Ipswich Town e Ed Sheeran

O mais famoso torcedor do Ipswich Town, Ed Sheeran, adquiriu 1,4% das ações do clube há cerca de três meses. A estrela já patrocinava as equipes masculinas e femininas desde 2021, mas tornou-se acionista justamente na temporada que o time inglês retornou à Premier League – após 22 anos.

Uma publicação compartilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos)

“Estou muito animado por ter comprado uma pequena porcentagem do clube de futebol da minha cidade natal. Sonho de qualquer torcedor de futebol se tornar dono do clube que torce e me sinto muito grato por esta oportunidade”, disse Sheeran à época.

O investimento de Ed, contudo, não lhe garante participação na diretoria do clube. O cantor tem direito a camarotes exclusivos no Portman Road – estádio do Ipswich – e ajuda com patrocínios. Ele estampou o nome de sua turnê no espaço master dos uniformes e aparece constantemente com a camisa da equipe em seus shows.

Premier League

De volta à Premier League após 22 anos, o Ipswich Town tem encontrado dificuldades na competição. Isso porque a equipe inglesa figura na 17ª colocação e está a um ponto da zona de rebaixamento, com oito de 33 disputados – à frente do Crystal Palace, que soma sete.

O Ipswich recebe o Manchester United no Estádio Portman Road neste domingo (24), às 13h30, em busca da segunda vitória em 11 jogos na Premier League. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.