Bahia mira goleiro do Atlético e faz proposta milionária

O goleiro Everson está em alta. Apesar da perda do título da Copa do Brasil, ele foi fundamental para que o Atlético não sofresse uma goleada em casa, na grande decisão contra o Flamengo. Essa atuação chamou a atenção de grandes clubes brasileiros, incluindo o Bahia.

O clube baiano está determinado a contratar o goleiro e fez uma proposta de R$ 35 milhões por um contrato de três anos. Com isso, Everson teria um salário de quase R$ 1 milhão por mês. A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a divulgar a informação.

Everson tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025, o que, para o Bahia, é um ponto positivo. Isso porque a multa para tirar o goleiro do Galo antes do fim do vínculo é mais baixa.

Por sua vez, o Atlético garante que não há movimentação para liberar o goleiro. O clube mineiro, inclusive, informou que já estão em andamento as conversas para renovar o contrato com uma valorização significativa para Everson.

O Bahia está em busca de um goleiro para 2025. Marcos Felipe vive um momento de instabilidade, com algumas falhas, e o Grupo City quer contratar um novo titular para a posição. O goleiro, inclusive, foi deixado fora do jogo contra o Palmeiras, na última quarta-feira (20), para a entrada de um jogador da base. Segundo o técnico Rogério Ceni, a decisão teve o objetivo de evitar uma “pressão excessiva” sobre o arqueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.