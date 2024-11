Atlético de Madrid x Alavés: onde assistir e escalações

Na sequência da 14ª rodada do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Alavés medem forças neste sábado (23), às 12h15 (de Brasília), no Metropolitano. Os Colchoneros seguem no G4, grupo que garante vaga na próxima edição da Champions League, enquanto os visitantes tentam se distanciar, de vez, da zona de rebaixamento.

No momento, os donos da casa somam 26 pontos e ocupam a terceira colocação, atrás do líder Barcelona e do rival Real Madrid. El Glorioso, por sua vez, tem 14 pontos, na 15ª posição, quatro à frente do Espanyol , primeiro time a ocupar o Z3 na luta pela permanência na elite do futebol espanhol.

Onde assistir

O confronto deste sábado (23) terá a transmissão da Dinsey + (serviço de streaming) e da ESPN 2 (canal fechado).

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colhoneros tiveram um período de instabilidade, porém se recuperaram com quatro triunfos consecutivos, inclusive o 2 a 1 sobre o PSG, pela Champions League. Além disso, as vitórias sobre Las Palmas e Mallorca fizeram a equipe se consolidar no G4. Assim, Diego Simeone não contará com o meio-campista Thomas Lemar e com o zagueiro Le Normand, lesionados. O lateral-direito Molina, recuperado de lesão, deve voltar aos gramados.

Como chega o Alavés

Os Albiazules se recuperaram das cinco derrotas seguidas ao triunfar por 1 a 0 sobre o Mallorca, entretanto voltou a perder na última rodada. Desta vez, não viu a cor da bola diante do Villarreal, com um revés por 3 a 0. Assim, o lateral-direito Hugo Novoa e o meio-campista Carlos Benavídez serão desfalques da equipe.

ATLÉTICO DE MADRID x ALAVÉS

Campeonato Espanhol – 14ª Rodada

Data e horário: 23/11/2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, em Madri (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Mandava; Barrios, Koke, Giuliano Simeone, Riquelme; Griezmann, Álvarez. Técnico: Diego Simeone

ALAVÉS: Sivera; Tenaglia, Abqar, Pica, Sánchez; Guevara, Blanco, Guridi; Vicente, Rebbach, Kike García. Técnico: Luis Garcia

