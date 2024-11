Milan x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o título da Serie A absolutamente em aberto, chegou a vez de um grande clássico italiano neste sábado (23), após paralisação de duas semanas para a Data Fifa. Afinal, dois dos possíveis candidatos se enfrentam em jogaço no San Siro: Milan x Juventus, às 14h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe rossonera, por mais que esteja em sétimo, a oito pontos do líder Napoli, tem dos melhores elencos da competição e visa se recuperar, subindo na tabela. Já a Juve, que, apesar de invicta, vem na sexta posição, está apenas a dois pontos do Napoli.

Como chega o Milan

Após a Data Fifa, o Milan voltou com uma importante dúvida para o duelo. Segundo a imprensa europeia, o meia Pulisic não treinou direito nos últimos dias e pode ser ausência no jogo deste sábado. Caso não esteja apto a entrar em campo, Loftus-Cheek será seu substituto. Morata, recuperado de lesão na cabeça, deve começar jogando após ser titular em duelo da Espanha na Liga das Nações.

A equipe vem de tropeço em jogo louco contra o Caglari, terminado em 3 a 3. Após estar duas vezes à frente do placar, os Rossoneri cederam o empate fora de casa. Ainda está fresca na memória, porém, a grande vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

Como chega a Juventus

Ainda invicta, mas sem convencer. Essas são as credenciais do trabalho de Thiago Motta à frente da Juventus no Campeonato Italiano (seis vitórias e seis empates em 12 jogos). Assim, a equipe pode até mesmo ascender à liderança da competição em caso de vitória.

Para isso, porém, terá de superar o desfalque do artilheiro Vlahovic, que se lesionou durante jogo da Sérvia na Data Fifa. O próprio ítalo-brasileiro já confirmou que o artilheiro da equipe na temporada (nove gols) será ausência no clássico.

“Esperamos que ele retorne o mais rápido possível, mas tenho fé nos meus jogadores, já que eles sabem o que temos que fazer. Acho que eles o farão, tanto defensivamente quanto ofensivamente”, revelou em coletiva prévia ao duelo

Milan x Juventus

13ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 23/11/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernández; Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic (Loftus-Cheek) e Rafael Leão; Morata. Técnico: Paulo Fonseca

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso; Locatelli, Thuram, Chico Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Weah. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Daniele Chiffi (ITA)

Auxiliares: Giorgio Peretti (ITA) e Giovanni Baccini (ITA)

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney + (Premium)

