Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr perde de virada no Saudita

O Al-Nassr perdeu grande chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (22), a equipe foi derrotada por 2 a 1, em casa, para o Al-Qadisiya. Cristiano Ronaldo, mais uma vez, marcou o gol dos anfitriões, com Quiñones e Aubameyang virando o marcador.

Com o resultado adverso, o Al-Nassr permanece em terceiro, com 22 pontos, a seis do líder Al-=Hilal. O Al-Qadisiya chegou à mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate. Assim, a equipe está na quinta posição.

Na próxima rodada, os dos times voltam a campo no sábado (29). A equipe de Cristiano Ronaldo recebe o Damac, enquanto o Al-Qadisiya encara, em casa, o Al-Khaleej.

A etapa inicial foi dominado pelo Al-Nassr, contudo a primeira boa chance foi dos visitantes, com Bento fazendo linda defesa. A resposta foi imediata, e Ângelo, ex-Santos, perdeu duas boas oportunidades. O Al-Qadisiya era perigoso quando atacava.

Aos 31 minutos, Cristiano Ronaldo marcou o sétimo gol dele no Campeonato Saudita após aproveitar bobeada de Casteels. No entanto, a resposta foi imediata, e Quiñones aproveitou passividade defensiva para empatar, após receber cruzamento da esquerda, dominar na área e marcar.

Na segunda etapa, o Al-Qadisiya logo tratou de ficar em vantagem, virando o placar. Quiñones acelerou pela direita e mandou para Aubameyang, que fez o segundo gol. O Al-Nassr ofereceu os espaços que o time visitante tanto queria.

No fim, o Al-Nassr bem que tentou o empate, mas o Al-Qadisiya postou-se bem na defesa e tirou todas as investidas dos anfitriões.

