Leicester x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de novembro. Neste sábado (23), Leicester e Chelsea se enfrentam às 9h30 (de Brasília), na partida de abertura da 12ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no King Power Stadium e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Leicester

Em seu retorno à elite do futebol inglês, o Leicester faz uma campanha irregular e não vive um bom momento. Isto porque o time vem de duas derrotas nos últimos três jogos e está na 15ª posição, com 10 pontos, apenas três a mais que o Crystal Palace, primeiro na zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o Leicester enfrenta uma série de problemas no elenco. Patson Daka, Jakub Stolarczyk, Hamza Choudhury, Bobby De Cordova-Reid, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu, todos lesionados, serão desfalques neste sábado.

Além disso, Facundo Buonanotte vai cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e também desfalca a equipe.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea briga na parte de cima da tabela e está na terceira posição, com 19 pontos. No entanto, os Blues não vencem há duas rodadas e precisam voltar a somar pontos para seguir na cola dos líderes. No momento, a diferença para o líder Liverpool é de nove pontos.

Para o jogo deste sábado, o técnico Enzo Maresca tem algumas dúvidas no elenco. Cole Palmer e Levi Colwill, que foram dispensados da seleção inglesa na última Data Fifa, assim como Jadon Sancho, que sofreu uma pancada, serão reavaliados antes da partida.

Por fim, os desfalques confirmados ficam por conta de Reece James e Omari Kellyman, lesionados.

Leicester x Chelsea

12ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 23/11/2024, às 9h30 (de Brasília).

Local: King Power Stadium, em Leicester (ING).

Leicester: Hermansen, Justin, Faes, Vestergaard, V. Kristansen, Soumare, Ndidi, Winks, Ayew, Edouard e Mavididi. Técnico: Steve Cooper.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo; Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Andy Madley (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).