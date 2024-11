Flamengo recusa nova garantia do Corinthians por Hugo Souza

As negociações entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza não avançam. O Rubro-Negro recusou o banco que o Timão apresentou como forma de garantia para realizar a compra do atleta. Essa é a segunda vez que o Flamengo recusa uma opção do clube paulista na negociação. A primeira foi com a mesma empresa do acordo entre as partes na transferência de Matheuzinho no início do ano.

Para contar com Hugo Souza, o Timão pagou 200 mil euros, ou seja, R$ 1,19 milhão ao Rubro-Negro, para ter o defensor até o fim desta temporada. No entanto, o Corinthians tenta ter o atleta em definitivo e, assim, pode exercer a opção de compra por 800 mil euros, ou seja, algo em torno de R$ 5 milhões até o dia 30 de novembro.

Assim, Vinícius Cascone, diretor jurídico do Timão, falou sobre a negociação entre as partes.

