Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Celta de Vigo e Barcelona voltam a entrar em campo depois do término da Data Fifa. Neste sábado (23/11), as equipes duelam, às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Abanca-Balaídos. O time de Hansi Flick está na liderança da competição, com 33 pontos conquistados, e quer ampliar a diferença. Enquanto isso, a equipe de Claudio Giráldez não perde há dois jogos e ocupa a 11ª posição, com 17 pontos.

Onde assistir

A partida entre Celta de Vigo e Barcelona pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, aliás, terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Celta de Vigo

A equipe comandada por Giráldez não mudar seu estilo de jogo por causa do líder Barcelona e pode contar com o histórico. Em coletiva, o treinador ressaltou a coragem da equipe para vencer os culés. Além disso o Celeste conta com o atacante Iago Aspas. Ele, afinal, marcou 11 gols nos 19 jogos que disputou contra os adversários. É uma dor de cabeça.

Por fim, o Barcelona jogarpa no estádio onde mais perdeu, depois do Santiago Bernabéu, até agora neste século. São sete derrotas, além de quatro empates em 17 jogos fora de casa. É mais um fator que pode influenciar no resultado final da partida.

Como chega o Barcelona

Apesar do bom momento na temporada, o técnico Hansi Flick segue com uma lista extensa de desfalques para a partida. Ansu Fati, Lamine Yamal, Eric Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal, Andreas Christensen e Ronald Araujo são baixos por lesão. Por outro lado, Dani Olmo deve retornar ao time titular e Robert Lewandowski está recuperado de um problema nas costas, que o tirou da seleção na última Data Fifa. Raphinha, novo camisa 10 da Seleção Brasileira, também inicia como titular.

Um dado interessante é que o Barcelona conseguiu fazer 40 gols em somente 13 jogos, uma incrível média de três gols por partida. Mesmo sem a grande novidade da temporada, o time, afinal, segue muito favorito para vencer o duelo deste sábado fora de casa.

CELTA DE VIGO x BARCELONA

14ª rodada do Campeonato Espanhol

Data-Hora: 23/11/2024 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

CELTA DE VIGO: Guaita, Marcos Alonso, Starfelt e Rodríguez; Álvarez, Beltran, Sotelo e Mingueza; Swedberg, Iago Aspas e Douvikas. Técnico: Claudio Giráldez González.

BARCELONA: Peña, Baldé, Inigo Martínez, Cubarsí e Koundé; Pedri, Casadó, Dani Olmo, Fermín Lopez e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: César Soto Grado.

Assistentes: Daniel Jesús Trujillo Suárez e Jorge Bueno Mateo

