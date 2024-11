Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais uma partida decisiva na briga pelas primeiras posições da Premier League 2024/25. Neste sábado (23), o Arsenal recebe o Nottingham Forest às 12h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e os donos da casa querem aproveitar a pausa para a Data Fifa para voltar a vencer na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal vive seu pio momento na temporada e não vence há quatro rodadas na Premier League. Ao todo, foram duas derrotas e dois empates e os Gunners se distanciaram da briga pelo título do Campeonato Inglês. No momento, o clube londrino é o quarto colocado com 19 pontos, nove a menos que o líder Liverpool. Além disso, o Arsenal pode sair do G-6 em caso de novo tropeço na Premier League.

A boa notícia, no entanto, é que o técnico Mikel Arteta poderá contar com o retorno de alguns jogadores recuperados de lesão. São os casos de Calafiori, Declan Rice, Saka, Sterling e Tomiyasu.

Contudo, Ben White, Tierney e Trossard seguem fora.

Como chega o Nottingham Forest

Por outro lado, o Nottingham Forest faz um grande início de temporada e está na briga pela parte de cima da Premier League. Com os mesmos 19 pontos do Arsenal, o clube está na 5ª posição e pode terminar a rodada em terceiro lugar, em caso de vitória fora de casa. Contudo, a derrota para o Newcastle, na última rodada, encerrou uma sequência positiva do Nottingham Forest, que havia vencido seus três jogos anteriores.

Por fim, o Forest terá desfalques para o jogo deste sábado. O brasileiro Danilo segue em tratamento após fratura no tornozelo esquerdo, enquanto Ibrahim Sangaré, lesionado, é outra baixa. Já Elliot Anderson está mais próximo de ser liberado, mas ainda não deve estar à disposição para o jogo em Londres.

Arsenal x Nottingham Forest

12ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 23/11/2024, às 12h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel Magalhães, Saliba e Partey; Declan Rice, Odegaard e Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Saka e Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Nottingham Forest: Sels, Moreno, Murillo, Milenkovic e Aina; E. Anderson, Yates, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Elanga; Wood. Técnico: Nuno Espirito Santo.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: Darren England (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).