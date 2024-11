Francês: PSG vence Toulouse com gol de Beraldo e segue na liderança

De olho na partida contra o Bayern na Champions, o PSG poupou alguns jogadores e venceu o Toulouse por 3 a 0, nesta sexta-feira (22), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. João Neves abriu o placar com um golaço no primeiro tempo, enquanto o brasileiro Beraldo e Vitinha completaram o triunfo na segunda etapa no Parque dos Príncipes.

Dessa maneira, o PSG chegou a 32 pontos na Ligue 1 e recuperou a vantagem de seis pontos sobre o Monaco, que venceu o Brest na partida de abertura desta 12ª rodada.

Contudo, o principal objetivo do PSG na temporada é se recuperar na fase de liga da Champions, onde o clube francês corre risco de ficar de fora do playoff para o mata-mata. O duelo contra o Bayern acontece na próxima terça-feira (26), em Munique.

LEIA MAIS: Bayern vence Augsburg com hat-trick de Harry Kane

Por outro lado, o Toulouse fez uma boa partida apesar da derrota e impôs algumas dificuldades ao PSG. No entanto, o time caiu de rendimento na reta final da partida e saiu de campo com o resultado negativo. Ao mesmo tempo, a derrota encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas do time na Ligue 1. O Toulouse é o 10º colocado, com 15 pontos.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (22/11)

Monaco 3×2 Brest

PSG x 3×0 Toulouse

Sábado (23/11)

Lens x Olympique de Marselha – 13h

Saint-Étienne x Montpellier – 15h

Reims x Lyon – 17h

Domingo (24/11)

Lille x Rennes – 11h

Nantes x Le Havre – 13h

Auxerre x Angers – 13h

Nice x Strasbourg – 16h45

*Horários de Brasília.