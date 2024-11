CEO do Botafogo diz que Atlético-MG ‘armou’ confusão no Independência

O empate em 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo na última quarta-feira (20), na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro, rendeu muita confusão dentro e fora de campo. Às vésperas da decisão da Copa Libertadores, que tem os dois clubes como finalistas, Thairo Arruda, CEO da SAF do Glorioso, acredita que o tumulto tenha sido uma estratégia do Galo para ‘tirar alguma vantagem’.

“Penso que foi uma estratégia premeditada do Atlético-MG, principalmente dos atletas mais experientes, como Deyverson e Hulk. Eles estão passando por um momento ruim. Até o próprio treinador deu uma declaração dizendo que eles precisavam se recuperar rápido para chegar à final com confiança. Acho que eles criaram uma estratégia de causar confusão para ter algum brio e tirar alguma vantagem”, opinou em entrevista ao podcast do “Flashscore”.

Apesar disso, o diretor declarou que o Alvinegro não vai cair nessa situação e, portanto, não falou sobre os acontecimentos publicamente. Na ocasião, houveram desentendimentos entre Barboza e Deyverson, além de Hulk e Luiz Henrique. Mas a grande confusão aconteceu na saída para o vestiário, quando seguranças do Alvinegro iniciaram empurra-empurra com os seguranças do estádio.

“Botafogo não cai nessa. A gente não respondeu publicamente, tratamos internamente. Obviamente tivemos algumas questões que tivemos que resolver internamente, mas não vai atrapalhar em nada nossa caminhada”, disse.

Atlético-MG x Botafogo na final da Libertadores

Além disso, Thairo Arruda falou que seria um sonho disputar o Mundial de Clubes, mas destacou o foco na conquista do torneio continental, que seria inédito para o clube. A final da Copa Libertadores está marcada para o dia 30 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

“É um grande sonho disputar o Mundial de Clubes e medir forças com as grandes potências mundiais. O torcedor do Botafogo merece viver isso por tudo que passou nas últimas décadas. Como o John falou, vamos continuar investindo para melhorar ainda mais para o ano que vem para que a gente chegue lá com alguma chance de sucesso, mas obviamente antes temos que focar na conquista da Libertadores. Vai ser um jogo bem difícil”, comentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.