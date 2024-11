Dortmund x Freiburg: onde assistir, escalações e arbitragem

O Borussia Dortmund ocupa o modesto sexto lugar na tabela do Campeonato Alemão e vai a campo neste sábado, 23/11, diante do Freiburg, às 11h30 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada da competição. Apesar de jogar em casa, no Signal Iduna Park, o Dortmund entra como favorito, mas sabe que o Freiburg vive um bom momento e está à sua frente. O time de Freiburg tem 17 pontos e, se vencer, pode terminar a rodada no Top 3.

Por outro lado, a liderança do Campeonato Alemão é do Bayern de Munique. O Bayern venceu o Augsburg por 3 a 0 nesta sexta-feira, chegando aos 29 pontos e abrindo boa vantagem, já que o vice-líder RB Leipzig tem 21.

Onde assistir

Os canais Oefootball e Goat transmitem a partida a partir das 11h30 (de Brasília).

Como está o Dortmund

O Dortmund enfrenta uma série de desfalques. Um deles é por suspensão: Emre Can. Mas é o número de lesões preocupa: Süle, Watjen, Adeyemi e Beier estão fora. Dessa forma, o técnico Edin Terzić deve ter dificuldades para montar a equipe titular. Para a posição de volantes, Nmecha e Gross são as melhores opções. Na defesa, a boa notícia é que Schlotterbeck está confirmado. Assim, deve dar mais segurança ao setor. No ataque, Guirassy é presença certa.

Como está o Freiburg

O técnico Julian Schuster contará com força quase máxima para este confronto. Afinal, os volantes Eggestein e Osterhage se recuperaram. Dessa forma, estarão disponíveis para ajudar a fechar a defesa. Com isso, ele poderá armar sua defesa com esses dois jogadores, formando um quarteto bem recuado, com destaque para os zagueiros Ginter e Philipp Lienhart. Embora o Freiburg seja apenas o 13º colocado em número de gols, Adamu segue como o principal atacante da equipe. Porém, mais uma vez jogará isolado na frente.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (22/11)

Bayern de Munique 3×0 Augsburg

Sábado (23/11)

Borussia Dortmund x Freiburg

Wolfsburg x Union Berlin

Leverkusen x Heidenheim

Stuttgart x Bochum

Hoffenheim x RB Leipzig

Eintracht x Werder Bremen

Domingo (24/11)

Holstein Kiel x Mainz 05

Monchengladbach x St. Pauli

*Horários de Brasília.

BORUSSIA DORTMUND X FREIBURG

Data e horário: 23/11/2024, 11h30 (de Brasília)

Local: Signal Luna Park, Dortmund (ALE)

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha e Gross; Beier, Brandt e Gittens; Guirassy. Técnico: Nari Sahin

FREIBURG: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienharte Günter; Eggestein e Osterhage; Doan, Holer e Grifo; Adamu. Técnico: Julian Shuster

Árbitro: Felix Brych

Auxiliares: Christian Leicher e Mitja Stegemann

VAR: Pascal Müller

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.