Javier Mascherano será o novo técnico do Inter Miami

Oficialmente, o Inter Miami está sem técnico após a saída um tanto quanto intempestiva de Gerardo Martino. Entretanto, nos bastidores, o clube da Major League Soccer (MLS) tem acerto com Javier Mascherano para que ele assuma o posto visando a temporada 2025.

As conversas entre as partes caminharam de maneira relativamente rápida. Em especial, diante da amplitude do projeto que foi apresentado para Mascherano naquela que será sua primeira experiência como técnico em clubes. Antes, ele passou pelas seleções sub-20 e olímpica da Argentina.

Desse modo, a expectativa é que ele embarque para os Estados Unidos e cumpra os trâmites burocráticos finais antes da devida oficialização. Nesse sentido, além da documentação, Masc vai assinar o acordo com validade até o fim de 2027.

Mesmo sendo a primeira experiência, não se pode dizer que o ambiente será, de todo, desconhecido para o Jefecito. Isso porque uma série de nomes com os quais ele trabalhou como atleta e na seleção de base integram o plantel do Inter Miami. São os casos de Jordi Alba, Busquets, Messi e Suárez ( ex-companheiros de Barcelona) além de três jovens argentinos: Facundo Farías, Federico Redondo e Tomás Avilés.

Caso se confirme o cenário dos trâmites se concluírem nos próximos dias, Mascherano terá um tempo razoável de traçar o planejamento para a próxima temporada. Mesmo com a melhor campanha da temporada regular, garantindo vaga no Mundial de Clubes de 2025, o Inter Miami caiu nas quartas de final da Conferência Leste, diante do Atlanta United.

