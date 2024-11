Bahia x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Athletico se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvodor, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o oitavo colocado na tabela, com 46 pontos, e vem com uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Já o Furacão é o 14º, com 40 pontos, e quer a terceira vitória consecutiva para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Rede Globo para o estado da Bahia e Região Metropolitana de Curitiba. O resto do país poderá acompanhar pelo canal Premiere.

Como chega o Bahia

Vindo de uma sequência negativa de seis jogos sem vitória, sendo quatro derrotas consecutivas, o Bahia precisa reagir para se manter firme na briga por uma vaga na Libertadores. Para o jogo deste domingo, o Tricolor contará com Santiago Arias, que voltou da seleção colombiana e teve sua punição de mais dois jogos convertidas em medida social ou pagamento de multa. Entretanto, Rezende ainda não está 100% e sua presença ainda não é confirmada no Esquadrão.

Como chega o Athletico

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Furacão quer voltar a vencer fora de casa para tranquilizar de vez a situação. O Rubro-Negro já está a três pontos da zona de rebaixamento e uma vitória em Salvador poderia deixar as coisas ainda mais tranquilas na Arena da Baixada. Para o duelo contra o Bahia, o Athletico não contará com Thiago Heleno, que foi expulso contra o Atlético-GO. Porém, conta com o retorno de Pablo, que estava suspenso contra o Dragão.

BAHIA X ATHLETICO

35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 24/11/2024, às 16h00 (de Brasília).

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Bahia: Adriel; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez e Thaciano.. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico: Mycael; Léo Godoy, Gamarra, Lucas Belezi e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Nikão; Cuello, Pablo e João Cruz. Técnico: Lucho Gonzalez.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Adriano de Assis Moreira (SP)