Em busca de um inédito título da Copa Sul-Americana, Racing e Cruzeiro se enfrentam na final do torneio neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, também conhecido como “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai. Este será o sexto encontro entre “Brasil e Argentina” na decisão da competição. A Voz do Esporte transmite a partir das 15h30, sob o comando e a narração de Cesar Tavares.

A cobertura da Voz do Esporte tem, além do comando e da narração de Cesar Tavares, os comentários de Rodrigo Seraphim e a narração de Will Ferreira. Clique na arte acima a partir das 15h30 e não perca nada desta final “Brasil x Argentina”.

