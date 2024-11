Sport x Santos: onde assistir, escalações e arbitagem

Sport e Santos duelam neste domingo (24/11), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, 68 pontos, já está com o acesso e o título garantido da competição e apenas cumpre tabela no confronto. Já o Leão terá o jogo mais importante do ano. Afinal, a equipe está na quinta posição com 63 pontos. Precisa vencer os paulistas e torcer para tropeços de Ceará (63 pontos, Mirassol (64) ou Novorizontino (64) , para jogar a Série A no ano que vem.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Sport

Como chega o Santos

Já o Peixe, com o acesso e o título garantido, apenas cumpre tabela na Ilha do Retiro e terá uma equipe alternativa. Incluindo um treinador interino. Afinal, Leandro Zago vai comandar o Santos após a demissão do técnico Fábio Carille. Contudo, o treinador terá muitos desfalques. João Schimidt, Julio Furch, Gil, Escobar, Willian Bigode, Guilherme, Billy Arce, Jair Cunha, Serginho e Yusupha Njie sequer viajaram para Recife e desfalcam o Alvinegro Praiano na Ilha do Retiro. Por fim, Giuliano, que negocia sua rescisão de contrato, também está fora.

SPORT X SANTOS

Última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e horário: 24/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Gustavo Coutinho (Wellington Silva) e Chrystian Barletta Técnico: Pepa.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito. Técnico: Leandro Zago (interino)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

