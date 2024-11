Thuram brilha na goleada da Inter de Milão sobre o Verona

Com ótima atuação de Marcus Thuram, a Inter de Milão arrasou o Verona neste sábado, 23/11, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante francês, filho da lenda Lilian Thuram (lateral-direito campeão do mundo em 1998), fez dois belos gols e deu uma linda assistência na goleada. A Inter marcou cinco gols no primeiro tempo: Thuram (dois), Correa, De Vrij e Bisseck. Assim, apenas administrou o tempo na etapa final.

Assim, a Inter chega aos 28 pontos, brigando diretamente com Napoli, Atalanta, Fiorentina e Lazio pelo primeiro lugar. Por outro lado, o Verona, com 12 pontos, acende o sinal de alerta, pois pode ver os times da zona de rebaixamento (Z3) se aproximarem.

Primeiro tempo: Inter de Milão 5 a 0

O jogo começou equilibrado, com ambos os times criando bons ataques nos primeiros dez minutos (a Inter até teve uma bola na trave). Contudo, foi o time visitante que abriu o placar, iniciando uma série de gols. Aos 17 minutos, Correa fez um corta-luz e deixou para Thuram, que devolveu a bola para Correa, que finalizou e marcou um belo gol.

Em seguida, aos 22 minutos, Thuram recebeu de Correa, entre os zagueiros, entrou na área, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. Três minutos depois, Thuram recebeu uma bola direta do goleiro Bastioni e fez seu segundo gol. O lance parecia um repeteco: o francês entrou livre, driblou o goleiro e fez o terceiro gol. Aos 31 minutos, De Vrij, que substituiu o machucado Acerbi aos 15, foi ao ataque em um escanteio e marcou. O jogo estava fácil demais e, ainda no primeiro tempo, Bisseck fez 5 a 0.

Segundo tempo

A imensa vantagem construída no primeiro tempo fez a Inter de Milão cadenciar bem mais o jogo na etapa final, tocando a bola e arriscando pouco nas finalizações. O Verona resignou-se a ficar marcando em zona e tentando evitar que o placar ficasse ainda mais dilatado. Assim, em ritmo de treino, o jogo seguiu a dez por hora até o apito final do juiz.

Jogos da 13ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Verona 0x5 Inter de Milão

Milan x Juventus – 14h

Parma x Atalanta – 16h45

Domingo (24/11)

Genoa x Cagliari – 8h30

Como x Fiorentina – 11h

Torino x Monza – 11h

Napoli x Roma – 14h

Lazio x Bologna – 16h45

Segunda-feira (25/11)

Empoli x Udinese – 14h30

Venezia x Lecce – 16h45

