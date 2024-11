Atlético de Madrid bate o Alavés no 700º jogo de Diego Simeone no clube

O Atlético de Madrid assumiu provisoriamente a segunda colocação do Campeonato Espanhol. Neste sábado (23), o Colchonero venceu o Alavés, no Civitas Metropolitano, por 2 a 1. Guridi abriu o placar para os visitantes, porém Griezmann e Sorloth fizeram os gols da virada.

O triunfo foi mais do que especial para o técnico Diego Simeone. Afinal, o treinador saiu vencedor em seu 700º no comando da equipe de Madri.

Agora, o Atlético chega a 29 pontos, na segunda colocação, dois a mais que o Real Madrid, que tem duas partidas a menos. O Barcelona lidera com 33. O Alavés, por sua vez, está em 16º, à beira da zona do rebaixamento, com apenas 13.

As duas equipes voltam a campo no sábado (30), pelo Campeonato Espanhol. Enquanto o Alavés recebe o Leganés, às 12h15 (de Brasília), o Colchonero visita o lanterna Valladolid, às 17h.

O Atlético começou mal a partida. Logo aos sete minutos, Javi Galán colocou a mão na bola dentro da área e árbitro marcou pênalti, que Guridi não desperdiçou: 1 a 0 Alavés.

Na etapa final, a equipe de Diego Simeone chegou ao empate em lance semelhante. Sorloth cabeceou e a bola pegou no braço do zagueiro. Dessa forma, Griezmann deixou tudo igual.

O empate animou o Colchonero, que chegou à virada com o próprio Sorloth, que recebeu passe de Rodrigo de Paul e decretou a vitória dos madrilenhos.

