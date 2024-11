Milan e Juventus ficam no 0 a 0 pelo Campeonato Italiano

Milan e Juventus fazem um dos maiores clássicos do futebol da Itália e do mundo. Neste sábado, 23/11, se enfrentaram pela 13ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. No entanto, esta 241ª edição do dérbi foi um anticlimax. Afinal, foram poucas emoções e um modorrento 0 a 0 que decepcionou o público que lotou o San Siro, em Milão.

A Juventus tem 25 pontos e ocupa o sexto lugar. Mas está apenas três pontos atrás da líder provisória, a Inter de Milão. O Milan, por sua vez, tem 19 pontos (e menos um jogo) e está em sétimo lugar.

Combate à Violência

Quem acompanhou o jogo percebeu os jogadores e árbitros com uma marca vermelha no rosto. Trata-se de uma tradicional campanha realizada no futebol italiano desde 2016, que visa combater a violência contra a mulher. O jogo também não contou com faixas das principais torcidas organizadas do Milan, punidas por distúrbios (as torcidas da Inter também foram punidas).

Milan e Juventus: jogo insosso

A Juventus jogou sem seu principal atacante, Vlahovic. Danilo, da Seleção Brasileira, foi reserva e entrou apenas aos 45 minutos da etapa final. O Milan, por sua vez, deixou Pulisic no banco, pois ele não estava 100%.

O primeiro tempo foi um deserto de emoções. A Juventus até tentou, com quatro finalizações, mas sem perigo. A melhor oportunidade foi um chute de Koopmeiners. O Milan fez ainda menos: uma cabeçada de Emerson Royal para fora, sem o menor risco para o gol de Di Gregorio, e nada mais. Assim, o placar em branco ilustrou a mediocridade dos ataques.

O segundo tempo foi um pouco melhor, pois ao menos os times jogaram com maior velocidade e se aproximaram mais das áreas. Mas as defesas seguiram superiores. Tirando uma cabeçada de Theo Hernández, no último lance do jogo, os milanistas pouco deram trabalho ao goleiro Juventino.

Jogos da 13ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Verona 0x5 Inter de Milão

Milan 0x0 Juventus

Parma x Atalanta – 16h45

Domingo (24/11)

Genoa x Cagliari – 8h30

Como x Fiorentina – 11h

Torino x Monza – 11h

Napoli x Roma – 14h

Lazio x Bologna – 16h45

Segunda-feira (25/11)

Empoli x Udinese – 14h30

Venezia x Lecce – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.