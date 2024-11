Tottenham faz partida perfeita e goleia o Manchester City em pleno Etihad

O Tottenham deitou e rolou no Etihad neste sábado (23). Com grande atuação coletiva e individual, marcação perfeita e precisão nos arremates, os Spurs golearam o Manchester City por 4 a 0 e aumentaram a crise no rival. Inapelável. Maddison foi o destaque, com dois gols anotados – os outros foram de Pedro Porro e Johnson.

O resultado em Manchester escancara a má fase vivida pelo City. Afinal, é a quinta derrota seguida na temporada, a maior sequência negativa da carreira de Pep Guardiola. Neste período, foi eliminado nas oitavas da Copa da Liga Inglesa justamente para o Tottenham, caiu diante do Bournemouth e Brighton, pela Premier League, e levou uma goleada do Sporting, na Liga dos Campeões.

Apesar da derrota, o City segue em segundo, com 23 pontos, mas viu os rivais Chelsea e Arsenal encostarem, com 22. Por outro lado, o Liverpool tem 28 e ainda joga na rodada. O Tottenham, por sua vez, sobe na tabela e alcança a sexta posição, com 19.

Os dois times voltam a campo no domingo, dia 1º de dezembro. O Tottenham faz o dérbi londrino com o Fulham, às 10h30 (de Brasília). Mais tarde, às 13h, o City vista o líder Liverpool, em Anfield.

Tottenham amassa o City

Como de costume, o time de Pep Guardiola começou em cima, marcando sob pressão e dificultando a saída de bola do Tottenham. Haaland, logo no início, teve a chance de abrir o placar, mas parou em Vicario. Em seguida, o Tottenham marcou logo em sua primeira chegada ao ataque. Kulusewski cruzou e Maddison guardou.

O gol animou o Tottenham, que passou a ficar mais com a bola nos pés. Son quase dobrou o marcador, mas Ederson pegou a finalização. No entanto, o goleiro brasileiro nada pôde fazer aos 19 minutos. Em saída errada do City, Maddison tocou para o sul-coreano e recebeu de volta para fazer o segundo dele e dos Spurs na partida. Os comandados de Pep Guardiola tentaram voltar a ter o controle e tiveram algumas chances, mas não diminuíram o placar.

Segundo tempo preciso dos Spurs

A vantagem fez muito bem ao Tottenham, que voltou com a bola, deixando o City acuado em seu campo de defesa. Logo aos sete minutos, a equipe londrina chegou ao terceiro gol. Em contra-ataque puxado por Kulusevski, Solanke recebeu pelo lado direito e tocou para Pedro Porro balançar as redes.

Quando a fase não é boa, tudo parece dar errado. Aos 14, o City recuperou bola no ataque e Haaland arriscou o chute, que pegou na trave. A resposta dos visitantes foi perigosa, com Kulusewski obrigando Ederson à excelente intervenção.

Na reta final, os Citizens passaram a empilhar chances perdidas, com destaque para Vicario. O goleiro fechou o gol e segurou os arremates de Gündogan e Haaland. No fim, o desespero de Guardiola ficou escancarado: a defesa saiu jogando mais uma vez errado. Timo Werner aproveitou a bobeira e rolou para Johnson, que fechou o caixão em dia histórico no Etihad.

