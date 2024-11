Cinco anos após título da Libertadores, Jorge Jesus perde após 44 jogos no Sauditão

Dia 23 de novembro. Na mesma data em que lembra e celebra os cinco anos do título da Libertadores-2019 com o Flamengo, o treinador Jorge Jesus viu o seu atual time, o Al-Hilal, perder após 46 jogos no Campeonato Saudita (44 sob seu comando). A equipe foi superada, de virada, por 3 a 2 para o Al Khaleej, pela 11ª rodada da competição.

A última derrota do time na competição foi na antepenúltima rodada da temporada 2022/2023. Já na temporada passada, 2023/2024, o time foi campeão invicto, com 31 vitórias e 3 empates. Soma-se ao período mais dez jogos de invencibilidade que tinha em 2024/2025. O último revés foi em maio do ano passado, dois meses antes da chegada de Jorge Jesus.

Desde então, o Al-Hilal até perdeu, mas não em competições nacionais. Somando todos os torneios sauditas, aliás, a série invicta do time de Jorge Jesus, Marcos Leonardo, Malcom, Renan Lodi e Neymar era de 57 partidas. Portanto, mais uma sequência derrubada. No geral, eram 28 partidas seguidas sem derrota.

As séries invictas encerradas neste sábado

28 jogos em todas as competições

46 jogos no Sauditão

57 jogos em campeonatos nacionais

Primeira derrota na história para o Al Khaleej

O brasileiro Marcos Leonardo, revelado pelo Santos, abriu o placar aos 12. Ainda no primeiro tempo, o sérvio Mitrovic ampliou. Os donos da casa perderam pênalti logo depois, mas voltaram empolgados para o segundo tempo e chegaram à virada com tentos de Al Salem (dois) e Fábio Martins.

Mesmo com a derrota, o Al-Hilal segue na liderança da competição, com 28 pontos em 11 rodadas. Dessa forma, o time comandado por Jorge Jesus é seguido de perto pelo Al Ittihad, que tem 27 e ainda joga na rodada.

