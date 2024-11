Leganés x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O Real Madrid volta a campo neste domingo (24), às 14h30 (de Brasília), quando visita o Leganés, no estádio Municipal de Buatarque. O jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os Merengues precisam da vitória para seguir a caça ao líder Barcelona. Os Blaugranas somam 33 pontos (jogam no sábado contra o Celta de Vigo), contra 27 do Real, que é o terceiro colocado, após vitória do Atlético de Madrid sobre o Alavés por 2 a 1. O Colchonero, agora, tem 29.

Como chega o Leganés

O Leganés teve duas semanas para se preparar para o duelo contra o Real por conta da pausa para a Data Fifa. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla e conta com a volta de jogadores lesionados. Dessa maneira, Dani Raba e Diego Garcia voltaram a treinar com o elenco.

Em contrapartida, o técnico Borja Jiménez não terá Renato Tapia, que não se recuperou de lesão sofrida contra o Sevilla. A tendência é que ele fique fora contra os Merengues. Yvan Neyou é o favorito para ser o seu substituto, já que retorna de suspensão.

Como chega o Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti segue com muitos desfalques. O brasileiros Rodrygo e Éder Militão, este até o fim da temporada, estão lesionados e não enfrentam o Leganés. O substituto do zagueiro deve ser Raúl Asencio, que estrou na última partida com assistência.

Além dos brazucas, Ancelotti não terá Lucas Vázquez, que também está lesionado. Outros desfalques são Alaba, que está em transição física, e Carvajal e Tchouaméni. No entanto, o Real Madrid terá o retorno de Thibaul Courtois, recuperado de uma lesão que o tirou das ações por um mês.

Leganés x Real Madrid

14ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 24/11/2024, às 14h30 (de Brasília).

Local: Estádio Municipal Butarque, em Madri (ESP)

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Cissé, Neyou, Brasanac; Fuente, Cruz, Haddadi. Técnico: Borja Jiménez

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Fran García; Modric, Camavinga, Jude Bellingham; Brahím Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

Assistentes: Guillermo Cuadra Fernández e Jorge Figueroa Vázquez

Onde assistir: Disney+ (streaming).