Cássio pede desculpas à torcida do Cruzeiro após vice: ‘Triste e doloroso’

Com muitos erros, sobretudo no primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Racing, em Assunção, no Paraguai, na final da Sul-Americana. Assim, o goleiro Cássio admitiu que a equipe não conseguiu colocar em campo tudo que preparou para a decisão. O arqueiro pediu desculpas para a torcida, que tinha esperanças de coroar a reconstrução do clube com o título.

“Acho que a gente não conseguiu jogar. É um adversário que explorou o que tem de melhor. Muita briga pela segunda bola, e acabamos tomando dois gols. No segundo tempo, equilibramos o jogo e fizemos o primeiro. Até tivemos chance de empatar, mas não conseguimos. no desespero do final, tomamos o terceiro. É triste, doloroso perder o título. A confiança no trabalho, da maneira que chegamos à final. Agora, é terminar bem o Campeonato Brasileiro e ano que vem chegar forte”, explicou.

“Difícil falar. claro que não conheço toda a história, não estava aqui nos outros anos. O sentimento é o mesmo deles, de conseguir esse título, por tudo que aconteceu no passado. É a reconstrução, a subida. É duro falar, pois o jogo acabou agora pouco. Só pedir desculpas por não conseguir o título, trabalhamos muito, mas infelizmente não demos essa alegria para eles (torcida)”, acrescentou.

Apesar do revés, o clube mineiro fechou a participação na Sul-Americana com cerca de R$ 28,8 milhões de premiação. Esse montante é relacionado às cotas distribuídas pela Conmebol ao longo das fases do torneio continental.

Sequência da temporada

Agora, a equipe terá pela frente quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na próxima edição da Libertadores. No momento, a Raposa soma 47 pontos, na sétima colocação, entretanto vê diversos adversários bem próximos nesta briga.

