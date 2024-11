Diniz analisa falhas e explica estratégia do Cruzeiro: ‘Não fomos pegos de surpresa’

Em reconstrução desde que voltou à elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro esteve novamente em uma final continental depois de 15 anos. No entanto, a equipe não conseguiu se impor diante do Racing, no Paraguai, e perdeu por 3 a 1 na decisão da Sul-Americana Segundo o técnico Fernando Diniz, o time não foi pego de surpresa e sabia a maneira que o adversário iria atuar.

“O time que iniciou a partida era o correto na minha opinião. Contra o Lanús, fora de casa, na semifinal, Walace foi muito bem no jogo. Na minha concepção, ele tinha que iniciar o jogo. Mas o time, como um todo, não iniciou bem a partida. Sentiu um pouco, talvez, o peso da decisão e tentou se encontrar, tomando dois gols no início. Com a troca, colocando o Lucas Silva, ganharíamos mais mobilidade. Os gols foram erros coletivos, no segundo tempo tivemos uma melhora acentuada, fizemos um gol e poderíamos ter empatado a partida”, analisou.

“Tivemos duas falhas parecidas em algo que a gente tinha treinado. Eles tinham pouca construção interna e mais bola longa. Foi tudo muito treinado e não fomos pegos de surpresa em nada. O jogo se desenvolveu da maneira que aconteceu. Erros coletivos nos custaram o título”, completou.

“Essa pergunta depois do que aconteceu é fácil. Contra o Lanús deu certo, hoje deu errado. A gente tinha que ter marcado melhor com o Walace em campo, mas não foi culpa dele, foram por falhas defensivas. Se o jogo tivesse ficado 0 a 0, com dificuldade de criar e mobilidade, tudo bem. A gente tomou dois gols e isso fez eu mexer no time. Eu precisava mexer, não quis esperar o intervalo”, ressaltou o treinador.

Premiação e sequência da temporada

Apesar do revés, o clube mineiro fechou a participação na Sul-Americana com cerca de R$ 28,8 milhões de premiação. Esse montante, aliás, está relacionado às cotas distribuídas pela Conmebol ao longo das fases do torneio continental.

Agora, a equipe terá pela frente quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na próxima edição da Libertadores. No momento, a Raposa soma 47 pontos, na sétima colocação, entretanto vê diversos adversários bem próximos nesta briga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.