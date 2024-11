Augusto Melo, do Corinthians, se pronuncia e defende gestão

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, usou suas redes sociais para postar uma carta aberta ao torcedor. Ele está pressionado no cargo e, na próxima quinta-feira (28), terá uma votação para um possível processo de impeachment no clube.

Dessa forma, o presidente se pronunciou e falou sobre sua gestão. Ele citou pontos positivos, como o “projeto Memphis” e os pagamentos em dia do elenco.

“Quero deixar algo muito claro: não estamos aqui para simplesmente seguir o fluxo. Esta gestão é pautada pela busca incessante da tão sonhada profissionalização. Estamos construindo uma gestão plural, a mais aberta e inclusiva da história do Corinthians. Esta instituição, colossal e singular só se tornará ainda mais forte com a colaboração de todos os corinthianos de bem, independentemente de suas preferências políticas ou posições passadas”, disse.

Augusto Melo ganhou a eleição para o triênio 2024-2026, mas passará por uma votação decisiva na próxima quinta-feira.

