Marta é campeã da Liga Americana com o Orlando Pride

O Orlando Pride, equipe que tem como estrela a Rainha Marta, conquistou o título da 12ª edição da NWSL, a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A vitória aconteceu na madrugada deste domingo (24/11), no CPKC Stadium, em Kansas City com o placar de 1 a 0 sobre o Washington Spirit, marcando a primeira vez que o time da Flórida levantou o troféu. O gol decisivo foi anotado por Barbra Banda no primeiro tempo.

Esse título é também o primeiro de Marta no futebol dos Estados Unidos, consolidando ainda mais sua lenda no esporte. Além disso, foi uma grande conquista para o Orlando Pride, que não vencia a competição desde 2017. Marta, que jogou a partida inteira, fez uma boa exibição, assim como as outras brasileiras do time: Angelina e Adriana.

O Washington Spirit, campeão de 2021 e que buscava o bicampeonato, não contou com jogadoras brasileiras.

Marta campeã com o Orlando Pride

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes disputando intensamente no meio de campo. Contudo, o Orlando se destacou. Aos 37 minutos, Barbra Banda, atacante zambiana, recebeu pela direita, entrou na área e finalizou com força após driblar a marcação. O Washington Spirit reagiu e quase empatou em uma cabeçada de Hatch, que acertou o travessão.

No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Orlando Pride recuou, apostando nos contra-ataques rápidos, especialmente com passes para Marta e Banda. As substituições, que recuaram ainda mais o time, ajudaram a sustentar a vantagem. Embora o Washington Spirit tenha mantido mais posse de bola (58%) e disparado 22 finalizações contra 9 do Orlando, o time da Flórida se manteve firme. Vale destacar que, mesmo com a pressão do adversário, a goleira Moorhouse, defendeu com eficiência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.