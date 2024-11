Southampton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbtitragem

Cada vez mais líder do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Southampton neste domingo (24), pela 12ª rodada da comptição. Afinal, a bola vai rolar às 11h (horário de Brasília), no St Mary Stadium. Os donos da casa são os lanternas e caminham para o rebaixamento.

Onde assistir: A Disney + transmite a partida em tempo real

Como chega o Southampton

A lanterna da competição tem apenas quatro pontos e uma vitória em 11 rodadas. A equipe possui ainda o pior ataque (7 gols) e a segunda pior defesa da Premier League (21 gols). O time tem seis jogadores lesionados, incluindo o goleiro Ramsdale, ex-Arsenal.

Como chega o Liverpool

O líder tem 28 pontos e apenas uma derrota, cinco pontos à frente do vice-líder Manchester City. Aliás, os citizens perderam a terceira seguida neste sábado (23). Portanto, os Reds podem fechar a rodada com oito pontos de vantagem, uma vantagem quase irreversível. Aliás, os dois se enfrentam já no próximo domingo (1), em Anfield. O goleiro brasileiro Alisson é baixa. Afinal, está com uma lesão no tendão. Inclusive, Alexander-Arnold, Chiesa e Diogo Jota também estão machucados. Dessa forma, são desfalques.

SOUTHAMPTON X LIVERPOOL

12ª RODADA DO CAMPEONATO INGLÊS

Local: St Mary’s Stadium, em Southampton (ING)

Data e horário: 24/11/2024, às 11h (de Brasília)

SOUTHAMPTON: McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens, Nathan Wood e Manning; Armstrong, Aribo, Lallana e Mateus Fernandes; Archer. Técnico: Russell Martin

LIVERPOOL: Técnico: Arne Slot

Árbitro: Samuel Barrott

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Leicester 1×2 Chelsea

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Fulham 1 x 4 Wolverhampton

Everton 0 x 0 Brentford

Bournemouth 1 x 2 Brighton

Aston Villa 2 x 2 Crystal Palace

Manchester City 0 x 4 Tottenham

Domingo (24/11)

Southampton x Liverpool – 11h

Ipswich x Manchester United- 13h30

Segunda-feira (25/11)

Newcastle x West Ham – 17h

