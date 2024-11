Mirassol x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Chapecoense se enfrentam neste domingo (24), pela 38ª e última rodada da Série B de 2024. Os paulistas confirmarão o acesso em caso de vitória, embora a vaga na Série A também pode chegar mesmo em caso de empate e até derrota. Já a Chape apenas cumpre tabela.

Onde assistir

Os canais Premiere e Goat transmitem aq partir das 18h30 (de Brasília)

Como chega o Mirassol

Muito perto de disputar a Série A do Brasileirão pela primeira vez na história justamente no ano do centenário, o Mirassol também pode subir em caso de empate e até mesmo derrota. Afinal, o Leão está em segundo lugar, com 64 pontos, seguido de perto por Novorizontino (64), Ceará (63) e Sport (63). São quatro times disputando três vagas, com partidas simultâneas. O Sport recebe o campeão Santos, enquanto Novorizontino visita o Goiás e o Ceará pega o lanterna e rebaixado Guarani em Campinas.

O treinador Mozart não poderá contar com os atacantes Negueba e PH, afinal, ambos estão lesionados. O time da casa vendeu todos os pouco mais de dez mil ingressos à disposição com mais de 48 horas de antecedência. Inclusive, até a Chapecoense abriu mão de parte de sua cota.

Como chega a Chape

A equipe catarinense apenas cumpre tabela, afinal, está em 15º, com 44 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento é a Ponte Preta, com 38, já sem chances de escapar. O Verdão do Oeste não poderá escalar o atacante Neilton (sim, aquele mesmo), lesionado.

MIRASSOL X CHAPECOENSE

38ª RODADA DO CAMPEONATO ITALIANO

Local: Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data e horário: 24/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho; Iury Castilho, Dellatorre, Fernandinho. Técnico: Mozart

CHAPECOENSE: Matheus Cavichioli; Maílton, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Victor Caetano, Marlone e Rubens Tadeu; Giovanni Augusto, Marcelinho Junior e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

