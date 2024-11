Líder Liverpool sofre, mas vence lanterna com show de Salah

Neste domingo, 24/11, o líder Liverpool visitou o lanterna Southampton, no St Mary’s Stadium. Como se esperava, venceu. Mas precisou de muito esforço para sair com um suado 3 a 2, somente garantindo os três pontos com um gol na reta final do duelo. Os Reds largaram na frente com o húngaro Szoboszlai. Mas o Southampton empatou ainda no primeiro tempo com Armstrong, de pênalti. E os donos da casa viraram com Mateus Fernandes no início do segundo tempo. Mas o Liverpool tem Salah, que fez dois gols (um de pênalti) e confirmou o triunfo dos visitantes.

A vitória faz o Liverpool disparar ainda mais na liderança. Afinal, vai aos 31 pontos, contra 23 do vice-líder Manchester City, que neste sábado levou de 4 a 0 do Tottenham em casa e soma cinco derrotas seguidas (três pela Premier League). Estes dois times se enfrentarão na próxima rodada. O Southampton segue em último, com quatro pontos.

Primeiro tempo: tudo igual

Fora de casa, mas ciente de seu favoritismo contra o último da Premier League e com status de líder, não foi surpresa que o Liverpool fosse o time dominante tanto na posse de bola (sempre acima de 65%) quanto nas finalizações. Teve boa chance com Salah no início do jogo e saiu na frente aos 30 minutos, quando o húngaro Szoboszlai pegou uma sobra na área e colocou 1 a 0 no placar. Contudo, aos 42, Dibling, que fez grande partida, foi derrubado na área. Pênalti que Armstrong chutou para defesa parcial de Kelleher. Mas a sobra voltou para Armstrong, que deixou tudo igual.

Segundo tempo: Salah faz a diferença

No segundo tempo, o Liverpool se manteve pressionando. A pressão era grande quando, aos nove minutos, o time teve escanteio a seu favor. Porém, o Southampton recuperou a bola e armou um contra-ataque. Dibling recebeu pela direita e fez grande jogada, lançando para a esquerda, onde Armstrong recebeu. Ele serviu a Mateus Fernandes, que bateu de primeira e empatou em 2 a 2.

Mas o Liverpool começou a afastar a zebra aos 20 minutos. Salah recebeu um lançamento em profundidade da direita e deu um toque de canhota, deslocando o goleiro, que saiu para fechar o ângulo, mas não conseguiu evitar o gol, deixando o placar em 3 a 2.

Aos 36, um lance estranho. Uma bola levantada para a área foi longa demais para Darwin Núñez, que tentou mas não chegou na bola. Mas Sugahara, tentando cortar, viu a bola bater em seu braço, que estava bem aberto. Pênalti que Salah cobriu para marcar. E o egípcio quase fez mais um no fim: mandou na trave.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Leicester 1×2 Chelsea

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Fulham 1×4 Wolverhampton

Everton 0x0 Brentford

Bournemouth 1×2 Brighton

Aston Villa 2×2 Crystal Palace

Manchester City 0x4 Tottenham

Domingo (24/11)

Southampton 2×3 Liverpool

Ipswich x Manchester United- 13h30

Segunda-feira (25/11)

Newcastle x West Ham – 17h

