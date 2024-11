Na estreia de Ruben Amorim, United fica no empate com Ipswich

Ruben Amorim estreou no comando do Manchester United, neste domingo, 24/11. Foi no jogo diante do Ipswich, fora de casa, no Estádio Portman Road. Apesar do início ser animado, já que os Red Devils marcaram logo no primeiro minuto com Rashford, o United foi irregular, chegou a ver o rival, bem menos qualificado, dominar boa parte do duelo, merecer o empate num belo gol de Hutchinson ainda no primeiro tempo e criar chances que poderiam virar a partida. Enfim, o treinador, que fez muito sucesso no Sporting nas últimas temporadas, vai terminar o trabalho travado.

O United permanece no meio da tabela, com 16 pontos, apenas em 12º lugar. Já o Ipswich segue como o único time que ainda não venceu em casa nesta edição da Premier League. Com 9 pontos, está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

United de Amorim tem muito a melhorar

A estreia de Ruben Amorim começou auspiciosa. Ele montou um esquema com três zagueiros e Mazraoui pela esquerda, dois volantes, Casemiro, e logo no primeiro minuto o time saiu na frente com uma jogada incrível de Diallo, que partiu em desabalada carreira e foi ao fundo, cruzando para Rashford de primeira.

Porém, o Ipswich, com o apoio de sua torcida, passou a dominar o jogo, dando trabalho para Onana. Depois dos 35 minutos, teve uma chance de ouro com Delap, que chutou quase da marca do pênalti para uma defesa absurda de Onana. Depois, Cajuste mandou uma bola raspando a trave e, enfim, aos 42, Hutchinson pegou pela direita, de fora da área, e, com a esquerda, mandou a bomba que ricocheteou em Mazraoui e morreu no ângulo direito de Onana.

No segundo tempo, embora o Manchester United tenha atacado com perigo, foi o Ipswich que impôs mais o jogo e mesmo com as alterações, Amorim não conseguiu fazer o seu time ter maior controla das ações. Teve maior posse (59%), mas finalizou menos (12 a 11) e foi do time da casa os lances de perigo. Tanto que o goleiro Onana saiu como um dos destaques.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Leicester 1×2 Chelsea

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Fulham 1×4 Wolverhampton

Everton 0x0 Brentford

Bournemouth 1×2 Brighton

Aston Villa 2×2 Crystal Palace

Manchester City 0x4 Tottenham

Domingo (24/11)

Southampton 2×3 Liverpool

Ipswich 1×1 Manchester United

Segunda-feira (25/11)

Newcastle x West Ham – 17h

