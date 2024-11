Lei do ex: Lukaku marca e líder Napoli vence a Roma

O Napoli está de volta à liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, 24/11, em seus domínios no Estádio Diego Armando Maradona, venceu o clássico contra a Roma por 1 a 0, gol de Lukaku aos oito minutos do segundo tempo. Foi lei do ex. Afinal, o goleador belga defendia a Roma na temporada passada.

Com este triunfo, os napolitanos voltam aos 29 pontos e retornam ao primeiro lugar, deixando para trás Atalanta, Inter de Milão e Fiorentina, todos com 28 pontos. A Roma, que estreou o treinador Claudio Ranieri – ex-ídolo do clube, que havia se aposentado – mas acertou comandar o time até o fim da temporada, tem apenas 12 pontos, em 12º lugar.

Napoli merece a vitória

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com o Napoli criando mais oportunidades do que o time visitante, mas sem encontrar facilidade para finalizar. Ainda assim, Lukaku e Politano poderiam ter colocado o time da casa na frente.

No segundo tempo, os napolitanos conseguiram, enfim, o gol. Aois oito minutos, Politano foi ao fundo e cruzou, Lukaku se esticou e fez o gol decisivo. O Napoli se manteve bem postado. Assim, admistrou a vantagem diante de um rival muito fechado, que teve apenas 36% de posse e apenas 6 finalizações, contra 14 dos napolitanos.

Jogos da 13ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Verona 0x5 Inter de Milão

Milan 0x0 Juventus

Parma 1×3 Atalanta

Domingo (24/11)

Genoa 2×2 Cagliari

Como 0x2 Fiorentina

Torino 1×1 Monza

Napoli 1×0 Roma

Lazio x Bologna – 16h45

Segunda-feira (25/11)

Empoli x Udinese – 14h30

Venezia x Lecce – 16h45

