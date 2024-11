Após a Sul-Americana, Racing busca ‘dobradinha’ de títulos

O momento é de natural celebração para o Racing. Afinal, o clube conquistou a Sul-Americana, se garantiu nos grupos da Libertadores 2025 e quebrou um longo jejum de conquistas continentais. Mais precisamente, algo que não ocorria desde 1988.

Entretanto, o cenário também faz com que a representação de Avellaneda não se limite a comemoração do troféu da Sula. Isso porque o Racing está vivo na briga pelo Campeonato Argentino que, assim como o Brasileirão, vive sua reta final.

O regulamento do torneio nacional no segundo semestre, do país vizinho, é o mesmo do Brasil. Entretanto, as diferenças ficam pela quatidade de clubes na elite (28) e o fato da competição se desenrolar em turno único.

Nesse momento, a Academia está em terceiro lugar, com 40 pontos conquistados, após a disputa de 23 jogos. A distância para o ponteiro do Argentino, Vélez Sarsfield, é de somente quatro unidades. Entre os dois está o Huracán, que tem 43 pontos.

Em razão da decisão da Sula, no último sábado (23), o Racing não jogará seu compromisso da 24ª rodada do Campeonato Argentino neste fim de semana. Dessa forma, resta aos comandados pelo técnico Gustavo Costas ‘secar’ o Vélez. O oponente de Liniers entra em campo fora de casa, frente ao Godoy Cruz, na cidade de Mendoza. O duelo em questão está marcado para às 19h15 (de Brasília).

