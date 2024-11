Willian Arão marca nos acréscimos e garante vitória do Panathinaikos

Os últimos dias do mês de novembro parecem ser especiais para Willian Arão. Há cinco anos, no dia 23, ele conquistava a Libertadores pelo Flamengo, em Lima, no Peru. Neste domingo (24), na Grécia, ele marcou o gol salvador, nos acréscimos, que garantiu a vitória do Panathinaikos sobre o Panaitolikos, fora de casa, em confronto direto do Campeonato Grego. Com o resultado, a equipe ocupa, temporariamente, a liderança da competição, com 22 pontos em 12 jogos.

O confronto colocou frente a frente equipes que vinham de vitória na temporada. Jogando como visitante, o Panathinaikos logo abriu o placar da partida, aos 10 minutos, com Djuricic. Mas na segunda etapa, também nos primeiros minutos, Bouzoukis empatou para os donos da casa. E após muitas chances criadas, coube a Willian Arão, aos 47, aproveitar uma sobra de bola na área para confirmar o triunfo.

Willian Arão teve bons números na vitória do Panathinaikos

Arão foi o destaque da partida, não só pelo gol da vitória, mas pelos números. Foram três finalizações, 88% de precisão nos passes, 80% dos duelos ganhos, quatro desarmes e três cortes feitos. Dessa maneira, ele falou sobre a importância do resultado e sobre o final de semana de comemorações, com a vitória de hoje e a lembrança do título de 2019 com o Flamengo.

“Com certeza esse é um final de semana muito especial, com motivos para comemorar. Poder ajudar a equipe com um gol e, o mais importante, conquistando três pontos muito importantes para a sequência da competição, nos colocando firmes na briga pela ponta da tabela. Um resultado grande, contra uma equipe qualificada, jogando fora de casa, que nos dá confiança para os próximos desafios. E ontem, vendo todas as recordações e comemorações pelo título da Libertadores de 2019, que me dá muito orgulho também por tudo que aquele grupo construiu e conquistou. Dias especiais que ficam para sempre na memória”, afirmou.

Por fim, o Panathinaikos volta a campo na próxima quinta-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), contra o HJK, da Finlândia, pela Liga Conferência.