Sob a batuta de Garro, Corinthians vence Vasco e mantém Libertadores na mira

Com um primeiro tempo avassalador, o Corinthians venceu o Vasco com tranquilidade na tarde deste domingo (24), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, o placar de 3 a 1 ficou barato para os cariocas. Gustavo Henrique e Garro (duas vezes) anotaram os gols na Neo Química Arena, enquanto Puma Rodríguez descontou na etapa final.

O resultado mantém o Timão mais vivo do que nunca na briga por vaga na Libertadores do ano que vem. Afinal, sobe para o oitavo lugar e chega aos mesmos 47 pontos do Cruzeiro, que fecha o G7. Por outro lado, o Cruz-Maltino estaciona nos 43 somados e cai para 12º. Foi a quarta derrota consecutiva do time de São Januário.

Alguém anotou a placa?

Foi uma primeira etapa de um time só. Assim, a diferença de três gols a favor dos paulistas até que não saiu tão caro para o Vasco. Além da cabeça de área desprotegida, os cariocas não se acharam em campo e precisaram recorrer a mudanças ainda antes do intervalo depois de ver o meia Rodrigo Garro desfilar na arena corintiana. Tanto defensiva quanto ofensivamente os visitantes estiveram desorganizados diante de um adversário que teve profundidade e bom prenchimento de área a cada ação de ataque. Dono do jogo, Garro ditou o ritmo dos anfitriões, que viram Gustavo Henrique abrir o placar aos dez minutos ao aproveitar cobrança de escanteio. Depois, o argentino superou Léo Jardim em duas belas finalizações de fora da área. O goleiro ainda fez duas ótimas que evitaram um placar ainda mais elástico.

Desentendimento no fim da primeira etapa

Matheus Bidu e Vegetti discutiram após o encerramento da primeira etapa. Afinal, o atacante vascaíno quis tirar satisfação com Breno Bidon após fazer uma firula com a bola antes do intervalo. Os ânimos se acirraram, mas os times foram para o vestiário.

Tardia reação vascaína

O Corintians não “sentou” em cima do resultado e manteve a intensidade na volta do intervalo. O Vasco apostou nas entradas de Coutinho e Jair e chegou ao primeiro gol aos 30 minutos em bonito chute de Puma Rodríguez. A finalização era defensável, mas o goleiro Hugo Souza falhou tecnicamente na tentativa de trocar a mão na defesa. O Cruz-Maltino exerceu marcação alta, mas não surtiu efeito diante dos corintianos, que diminuíram o ritmo. Mas os donos da casa não sofreram grandes sustos e administraram a vantagem até o apito final.

CORINTHIANS 3X1 VASCO

Brasileirão-2024 – 35ª rodada

Data: 24/11/2024 (domingo)

Público: 45.767 pagantes

Local: Arena Itaquera, São Paulo (SP)

Gols: Gustavo Henrique, 10’/1ºT, 1ºT (1-0); Garro, 14’/1ºT (2-0); Puma Rodríguez, 30’/2ºT (3-1).

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana, 37’/2ºT), Breno Bidon, Carrillo (Coronado, 33’/2ºT) e Garro (Charles, 45’/2ºT); Talles Magno (Pedro Raul, 33’/2ºT) e Ángel Romero (Pedro Henrique, 33’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Emerson Rodríguez, 30’/1ºT), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames (Alex Santana, 39’/2ºT) e Payet (Philippe Coutinho, intervalo); Puma Rodríguez, Leandrinho (Maicon, 30’/1ºT) e Vegetti (Jair, intervalo). Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: André Ramalho (COR), Galdames, Jair, Puma Rodríguez, Hugo Moura (VAS)

Cartões vermelhos: –

