Ramón Díaz enaltece evolução do Corinthians e mira Libertadores: ‘Estamos buscando’

Não se pensa em outra coisa no Corinthians: Libertadores da América. A incontestável vitória sobre o Vasco da Gama, por 3 a 1, carimbou não só a boa fase da equipe de Ramón Díaz como a participação na primeira parte da tabela do Brasileirão. O Alvinegro chegou à nona colocação com 47 pontos e passou a sonhar com uma possível ida ao torneio continental – objetivo principal do técnico argentino.

“Temos que felicitar o time, porque tudo o que trabalhamos no dia de hoje transmitiram dentro de campo. Mas os três (próximos jogos) são fundamentais para chegarmos ao objetivo que estamos buscando. Faltavam quatro jogadores importantes e puderam manter a estrutura que temos com personalidade, estamos contentes. Estamos conseguindo resultados que permitem brigar acima, tomara que a gente possa terminar bem”, disse Díaz em coletiva de imprensa.

O discurso de Ramón segue na mesma linha da fala de Rodrigo Garro, eleito o destaque da vitória sobre o Vasco da Gama na Neo Química Arena. O técnico, inclusive, enalteceu o crescimento e a importância do argentino para boa fase do Corinthians.

“Trabalhamos para concretizar a situação que tem, sobretudo porque tem boa pegada e geramos para poder ter o seu arremate. Está em um grande nível. Ele está sendo contundente, gerando muito futebol”, disse.

Sistema Defensivo

Não só os homens de frente que receberam elogios de Ramón Díaz na noite deste domingo (24). O técnico argentino também fez questão de enaltecer a evolução defensiva da equipe, que sofreu sete gols nos últimos sete jogos.

“Mas também tenho que elogiar toda a parte defensiva, melhoraram de uma maneira incrível. Tratar de não cometer erros, estão respondendo bem. Então estamos dando confiança, como Raniele, que com o trabalho tático que necessitamos desta posição e está em um bom nível”, e concluiu:

“Quase todo o grupo está jogando e tem uma competitividade entre eles. Conseguimos que o grupo esteja intenso, bem encaminhado, felizes com a parte defensiva que melhorou muito”, reconheceu Ramón.

Compromissos do Corinthians

Nono colocado, o Corinthians vai ao Estádio Heriberto Hulse no próximo sábado (30) para encarar o Criciúma. O duelo, válido pela 36ª rodada, está marcado para as 19h30.

O Alvinegro volta a atuar como mandante no dia 04 de dezembro, quarta-feira, quando recebe o Bahia pela 37ª rodada do Brasileirão. O confronto ainda não tem horário confirmado.

