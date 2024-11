Mirassol vence e sobe como o vice-campeão da Série B

O Mirassol estará na Série A do Brasileiro de 2025. Afinal, o time paulista, que no ano que vem celebrará o seu centenário, carimbou a sua classificação ao vencer a Chapecoense neste domingo, 24/11, no Estádio Municipal, em Mirassol. O jogo terminou em 1 a 0, gol de Yuri Castilho, no primeiro tempo. Dessa forma, o time paulista termina a competição em 2º lugar, com 67 pontos. Portanto, ficou atrás apenas do campeão Santos (68).

Além do Mirassol, também subiram Sport (66 pontos) e Ceará (64). O outro time que lutava pelo acesso, o Novorizontino, terminou em quinto, com os mesmos 64 pontos do Ceará, mas uma derrota a menos (19 a 18) .

Mirassol é de Série A

Desde o início o Mirassol , que com a vitória garantiria acesso sem depender de combinações, mandou no jogo. Dellatorre e Danielzinho já tinham perdido dois gols feitos, até que aos 18 minutos Danielzinho recebeu de Zeca, foi ao fundo pela esquerda e crizou para a conclusão de Yuri Castilho, para explosão da torcida (11 mil pagantes).

O gol deixou o time paulista bem confortável em campo, com uma posse de bola massacrante (72%) e 5 finalizações (duas no alvo) contra 3 da Chapecoense (nenhuma no alvo) a sensação era que a Chapecoense, sem risco de cair e sem chance de subir – não queria nada do jogo, para alegria do torcedor paulista.

E o segundo tempo mostrou isso, um jogo com poucas emoções, com o Mirassol quase ampliando com Dellatorre. Nos minutos finais, a Chapecoense se animou a tentar o empate. Mas sem sucesso nos arremates de Jenison (boa defesa de Muralha) e Rubens. Final, Mirassol 1 a 0. E na elite em 2025 no seu centenário.

