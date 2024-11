Leila minimiza ações de Savério no Palmeiras, e rival retruca: ‘Clube não tem dono’

Com a vitória na eleição deste domingo (24), Leila Pereira seguirá como presidente do Palmeiras no triênio 2025-2027. Assim, que o triunfo foi confirmado, a mandatária alviverde não perdeu a oportunidade de criticar Savério Orlandi, candidato da oposição. Ela deixou claro que irá aproveitar qualquer ideia do adversário, que, segundo ela, jamais liderou algo impactante a favor do Verdão.

“Ter oposição é muito importante, mas o candidato dessa oposição está no clube há muito tempo. Já esteve na diretoria de futebol e não fez nada de relevante para o clube. Ele nunca fez. Eu, nos três anos, fiz propostas e cumpri todas. Se me perguntar ‘vai aproveitar algo da proposta da oposição?’, digo que a resposta é não. Vou lutar por um Palmeiras vitorioso e profissional”, afirmou Leila na zona mista na sede social do clube.

Ao se pronunciar perante a imprensa após a declaração da então oponente, Orlandi respondeu na mesma moeda. Para ele, é preciso aperfeiçoar a governança.

“O Palmeiras precisa estar evoluído em governança, manter o futebol de excelência da última década, isso vem sendo bem cuidado. O desafio é no desenho da governança para que tenha órgãos funcionando e diminuía o clientelismo que está voltando”, disse Savério.

“Eu me dirigi pela segunda ou terceira vez para cumprimentar (a presidente Leila), como a educação recomenda, e não tive reciprocidade. É ruim que isso aconteça, não deveria acontecer. Não se relacionar não é o caminho. Tudo passa e os mandatos têm prazo”, acrescentou.

Mas, ao divulgar comunicado aos jornalistas, Savério adotou discurso mais agressivo sobre o “clube não ter dono”. Ainda assim, fez questão de enfatizar quer torce por Leila Periera.

“O palmeirense sabe que o clube não tem dono. Na campanha de oposição mais propositiva da história, reunimos diferentes grupos políticos desde outubro do ano passado. Com o meu anúncio como candidato ainda em junho, mostramos organização e, principalmente, amor ao clube que carregamos em nosso coração desde que nascemos”.

“Quero expressar minha gratidão a todos que acreditaram na nossa visão para o Palmeiras. Respeito a decisão dos sócios, pois é assim que a democracia do clube deve funcionar. Desejo sucesso à minha concorrente, porque o sucesso do Palmeiras é a alegria de todos palmeirenses como nós. E ela sabe que há grupos que sempre farão o Palmeiras preservar seus valores e, principalmente, sua história”, concluiu Savério.

