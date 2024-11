Duelo com o Criciúma ganha contornos de decisão para o Fluminense no ano

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda não conseguiu garantir sua permanência na elite do futebol nacional para 2025. Com isso, o duelo contra o Criciúma, na próxima terça-feira (25), no Maracanã, ganha contornos de uma verdadeira decisão para o futuro do clube.

Afinal, esta será a penúltima partida do Tricolor no Rio de Janeiro na temporada e em caso de derrota, os comandados do técnico Mano Menezes irão encerrar a rodada no Z4.

Atualmente, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 x 37), o que transforma o confronto em uma final. Perder em pleno Maracanã para um adversário direto seria trágico e desmontaria a vantagem que o Fluminense tem no momento.

Por outro lado, em caso de triunfo, o time carioca abriria quatro pontos para a zona de rebaixamento restando apenas três rodadas para o fim e ainda com mais um jogo em casa para fazer (Cuiabá).

“É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Se tivéssemos nos dois jogos, um que poderia empatar seria hoje. Terça a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado. Melhorar um pouco a bola parada. Com o volume que tivemos hoje, essas ocasiões acontecem com frequência. Jogamos muitas bolas nas mãos do goleiro. Hoje o campo estava molhado para controlar a batida é difícil. Mas vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória”, afirmou Mano.

Além disso, o Tricolor quer usar a sinergia com a torcida para vencer os dois jogos que restam no Maracanã (Criciúma e Cuiabá) e encaminhar a permanência. Para isso, anunciou que novamente fará uma promoção, com ingressos a partir de R$ 5 na intenção de chamar o torcedor.

