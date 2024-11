Porto mantém o técnico após eliminação na Taça de Portugal

A inesperada eliminação do Porto na Taça de Portugal, com a derrota por 2 a 1 para o Moreirense, neste domingo, 24/11, levou a uma crise. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, o ex-treinador André Villas-Boas, e a cúpula do futebol se reuniram com o técnico Víctor Bruno. Houve especulação de que ele seria demitido, mas o mandatário decidiu mantê-lo no cargo. A motivação é o fato de que os portistas têm, nesta quinta-feira, um jogo decisivo contra o Anderlecht. Será na Bélgica, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Contudo, Villas-Boas deixou claro que mais um mau resultado pode significar o fim de sua passagem pelo clube.

O Anderlecht, nesta quinta-feira, é um adversário complicado na Liga Europa. Uma nova derrota para este time, que vem de três derrotas seguidas, seria desastrosa. Além disso, o Porto está mal na Liga Europa (22º lugar geral, quase fora da zona de repescagem). Mais: no Português está a cinco pontos do líder Sporting.

Como foi a eliminação do Porto

O Porto caiu diante do Moreirense neste domingo por 2 a 1 em jogo no Joaquim de Almeida, em Moreira de Cónegos. Os portistas saíram na frente com o brasileiro Pepê. Mas ainda no primeiro tempo, Nlavo empatou. Na etapa final, Alan, de pênalti, fez o gol da vitória para o time da casa, eliminando os portistas nesta que foi a quarta fase da Taça de Portugal. O Moreirense é o atual oitavo colocado do Português e, na outra competição do país, a Taça da Liga, havia sido eliminado pelo próprio Porto (2 a 0).

Ao fim da partida, a torcida criticou o treinador, xingou os jogadores (palhaços, joguem bola). O presidente Villas-Boas foi alvo de ironia: “Volta Pinto da Costa”. Para lembrar, ele ganhou a eleição e assumiu a vaga de Pinto da Costa (que comandou o Porto de maio de 1982 a abril de 2024).

A irritação da torcida foi ainda maior, pois os rivais golearam na competição e avançaram sem problemas: Benfica 7 a 0 no Estoril Praia e Sporting 6 a 0 Amarante.

