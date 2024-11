Flamengo mira além de empresas para Naming Rights de estádio e prevê venda de ingressos para 2025

Desde o início do processo para compra do terreno do Gasômetro à idealização do estádio do Flamengo falou-se sobre a venda de Naming Rights como principal fonte custeadora do projeto. Nesta segunda-feira (25), Rodolfo Landim deu mais detalhes sobre o andamento das negociações comerciais e revelou que o Rubro-Negro tem mirado instituições maiores que empresas a fim de viabilizar um acordo astronômico como fonte de receita.

O presidente Rodolfo Landim revelou, ainda, que irá se reunir com representantes de possíveis naming rights nesta segunda-feira (25), em São Paulo. O mandatário falou com a imprensa durante o encontro com o prefeito Eduardo Paes, no Salão Nobre da Gávea, para assinar o compromisso pelo potencial construtivo da Gávea, no valor de R$ 500 milhões.

“Tem muita coisa pela frente. Já viram o nível de projeto que a gente tem, um projeto mais de viabilidade técnica e econômica. Já é mais de um projeto básico. Isso permite que a gente saia atrás de licenças, da busca dos nossos patrocinadores e de naming rights, de tudo isso. O prefeito falou, né? Ele vai estar encaminhando para nova Câmara em breve e, uma vez aprovado, temos muitos estudos e licenças a obter. Um prazo mais ou menos de um ano ou um ano e pouco e ai começar efetivamente a construção do estádio para inauguração no dia 15 de novembro de 2029”, e concluiu:

“A gente está pré-conversando com muita gente [para naming rights], mas não são só empresas, têm instituições maiores que empresas envolvidas. Mas não quero adiantar muito. Vou estar em São Paulo nesta noite já conversando com muita gente lá. Então, assim, temos muitas coisas pela frente”, revelou Landim.

Venda de ingressos

Estima-se, conforme dito por Landim, que a inauguração do estádio ocorra dentro de um prazo de – aproximadamente – cinco anos. No entanto, o mandatário trabalha com um período consideravelmente mais curto para ‘dar largada’ à venda de ingressos: no início de 2025.

“Já estamos pensando na inauguração. Daqui a pouco vamos colocar à venda de ingressos. Bem em breve. Vai ser um jogo tão marcante para todos os rubro-negros. A gente vai começar a vender no início do ano que vem”.

