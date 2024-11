Vasco já tem treinadores na mira para 2025

De volta ao mercado de treinadores após a demissão de Rafael Paiva, divulgada pelo presidente Pedrinho após o revés por 3 a 1 para o Corinthians, no domingo (24), o Vasco já está de olho no seu comandante para 2025. Felipe, atual diretor técnico da equipe, será o comandante nas três rodadas finais do Brasileirão.

Mas o clube já tem três nomes preferidos para assumir para a próxima temporada, sendo todos estrangeiros. Segundo publicação do “ge” desta segunda-feira (25), o Vasco tem em sua lista preferencial o português Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino; Hernán Crespo, ex-Al Ain (EAU); e Gustavo Quinteros, atual treinador do Vélez Sarsfield (ARG).

LEIA MAIS: Ídolo, Felipe deve comandar o Vasco nas últimas três rodadas do Brasileirão

Saiba mais sobre os ‘candidatos’ do Vasco

Pedro Caixinha ficou quase duas temporadas no comando do Massa Bruta. Ele chegou em dezembro de 2022 e saiu apenas em outubro de 2024, vivendo dois anos distintos. Em seu primeiro ano, levou a equipe à sexta posição do Brasileirão, garantindo vaga à Libertadores. Além disso, foi às semifinais do Campeonato Paulista, às oitavas da Sul-Americana e caiu na segunda fase da Copa do Brasil.

Em 2024, porém, não repetiu as boas atuações, nem os resultados. O Bragantino luta ferrenhamente contra o inédito rebaixamento desde que foi comprado pela Red Bull, amargou eliminação na fase preliminar da Libertadores (para o Botafogo) e caiu nas oitavas tanto da Copa do Brasil, como da Sul-Americana. Assim, Caixinha deixou a equipe após derrota por 1 a 0 para o próprio Botafogo, na 31ª rodada do Brasileirão, no dia 26 de outubro.

Hernán Crespo, argentino, também já tem experiência no Brasil, apesar de menor. Foi ele o responsável por tirar o São Paulo da fila no Campeonato Paulista, erguendo o troféu após 16 anos, em 2021. Sua passagem, porém, se limitou a 54 partidas, sequer encerrando sua primeira temporada no cargo após maus resultados no Brasileirão. Seu último trabalho foi no Al-Ain (EAU), onde conquistou a Liga dos Campeões da Ásia. Deixou o clube no último dia 7.

Já Gustavo Quinteros vive sua primeira aventura como técnico em seu país de origem. Ele tem 28 jogos à frente do Vélez Sarsfield e faz bonito: lidera o Campeonato Argentino, ficou com o vice (nos pênaltis) para o Estudiantes na Copa da Liga Argentina e se encontra na semifinal da Copa Argentina, onde encara o Boca Jrs, na quarta (27).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.