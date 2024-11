Promessa entra na mira do Manchester United, após chegada de Rúben Amorim

Com a chegada de Rúben Amorim, o Manchester United mapeia o mercado na busca por reforços para a sequência da temporada. Nesse sentido, um velho conhecido do treinador está no radar. Trata-se de Geovany Quenda, do Sporting (POR), antigo clube do comandante.

Aos 17 anos, o ponta direita é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. No entanto, a negociação não será simples. Afinal, para contar com o jovem, os Red Devils terão que desembolsar 60 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação atual), segundo o jornal A Bola, de Portugal.

Mesmo com o talento demonstrado em campo, Quenda ainda não estreou na seleção portuguesa, porém já figurou em sua primeira convocação. Ele esteve no banco, no empate por 1 a 1 com a Croácia, na última segunda-feira (18), pela Liga das Nações.

Expectativa com Amorim

O ex-meia do Benfica e da seleção portuguesa se aposentou em 2016 e passou a adquirir destaque como treinador nos últimos anos. Iniciou a carreira como auxiliar no Casa Pia e, em seguida, passou pelo time B do Braga, onde logo foi chamado para a equipe principal.

No comando do Sporting, levou a equipe ao título português, quebrando um jejum de quase duas décadas. Na sequência, faturou o troféu novamente na temporada passada. Em onze rodadas com Ten Hag, o Manchester venceu apenas quatro delas, com quatro derrotas e três empates.

“Eles (atletas) precisam de tempo para ter alguma fluidez. Sei que é frustrante para os torcedores, mas estamos mudando muito neste momento com muitos jogos. Vamos sofrer por um longo período. Isso vai levar tempo”, disse Amorim.

