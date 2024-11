Slovan x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A segunda metade da fase de Liga da Champions 2024/25 terá início nesta terça-feira (26), com direito a nove grandes jogos. Um deles é entre Slovan Bratislava e Milan, às 14h45 (de Brasília), pela quinta rodada da competição, no estádio Tehelné Pole, em Bratislava, capital da Eslováquia.

Em 36º e, consequentemente, na última colocação, o Slovan é um dos cinco times que perderam todas as quatro partidas até o momento. A equipe eslovaca surge na lanterna por conta do péssimo saldo de gols: -13. Foram três goleadas sofridas no período, aliás.

O Milan, por sua vez, aparece na 20ª posição (os 24 primeiros avançam) e quer subir na tabela. Após perder as duas primeiras rodadas (Liverpool e Bayer Leverkusen), a equipe de Paulo Fonseca se recuperou e conquistou dois grandes triunfos: diante o Club Brugge (BEL) e Real Madrid, ambos por 3 a 1.

Como chega o Slovan

Se em sua liga doméstica aparece na ponta, com 35 pontos após 14 rodadas, o Slovan não pode dizer o mesmo sobre sua campanha na Champions. Afinal, levou três sacoladas nas quatro primeiras partidas e tem poucas perspectivas para avançar de fase.

E para a partida contra o Milan, o técnico Vladimir Weiss não contará com Adler e Zuberu, lesionados. Pauschek e Tolic surgem como dúvida de acordo com a imprensa europeia. Kucka (ex-Milan) e Wimmer, porém, voltam de lesão e estão à disposição.

Como chega o Milan

O Milan já vem de dois empates seguidos na temporada e vê no lanterna da fase de Liga a oportunidade de seguir subindo na tabela da Champions. Isso porque caso vença o duelo no estádio Tehelné Pole, a equipe de Paulo Fonseca pode ganhar, então, boas posições.

O comandante tem como desfalque, porém, o centroavante Morata, suspenso por três amarelos. Assim, Tommy Abraham deverá começar o jogo em seu lugar. Bennacer, Florenzi e Luka Jovic seguem fora por lesão.

Slovan Bratislava x Milan

5ª rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões 2024/25

Data e horário: terça-feira, 26/11/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Tehelné Pole, em Bratislava (SVK)

Slovan Bratislava: Takac; Bajric, Kashia e Wimmer; Blackman, Ignatenko, Savvidis e Mak; Barseghyan, Tolic e Strelec. Técnico: Vladimir Weiss

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Pulisic, Chukwueze e Rafael Leão; Abraham. Técnico: Paulo Fonseca

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

Auxiliares: Raúl Cabañero Martínez (ESP) e Íñigo Prieto López de Ceraín (ESP)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Onde assistir: MAX e TNT

