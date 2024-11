Anitta abre o jogo sobre namoro com Vinicius Souza, ex-Flamengo

A cantora Anitta mostrou mais uma vez que vive uma fase de descobertas com o namorado Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Sheffield United, da Inglaterra. A estrela da música internacional falou sobre a relação com o meio-campista e valorizou os momentos ao lado dele.

De acordo com Anitta, sua vivência atual com o jogador a permitiu uma dedicação para além de sua carreira de cantora.

“Estou num relacionamento agora, aprendendo a ter um relacionamento. Porque antes eu só colocava energia no meu trabalho. Antes eu abria mão do relacionamento para ir cuidar da minha carreira. Agora estou colocando essa energia em me dedicar a uma relação que você não sabe qual retorno pode dar. E está ótimo assim, um dia de cada vez. Curtir esse momento é muito bom”, declarou a estrela em entrevista ao “Fantástico”.

Apesar de manterem um relacionamento discreto, Anitta e Vinicius Souza vêm ampliando o número de publicações em casal nas redes sociais. Fotos em momentos de descontração, passeios em meio à natureza e presença em eventos estão se tornando frequentes nos perfis da dupla.

Relacionamento entre Vinicius Souza e Anitta

O romance entre a cantora e o jogador foi oficializado no final do mês de setembro. Anitta, de 31 anos, fez a primeira aparição pública ao lado de Vinicius Souza durante a Semana de Moda de Paris, na França. Apesar disso, rumores sobre uma possível relação entre os dois já circulavam nas redes sociais.

Anteriormente ao relacionamento vir a público, Vinicius esteve em uma festa da artista após o show no intervalo da NFL no Brasil. O jogador não só compareceu ao evento como, segundo fontes próximas, passou a noite em clima de romance com a amada.

Quem é Vinicius Souza?