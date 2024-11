Corinthians tem cinco dias para acertar contratação de Hugo Souza

O Corinthians vê o prazo para contratar Hugo Souza em definitivo chegar perto do fim. O Timão ainda negocia com o Flamengo um acordo para selar a transferência do goleiro, mas a diretoria vai precisar acelerar as conversas. Afinal, o Alvinegro tem mais cinco dias para dar desfecho à novela.

Para contar com Hugo Souza, o Timão pagou 200 mil euros, ou seja, R$ 1,19 milhão ao Rubro-Negro, para ter o defensor até o fim desta temporada. No entanto, o Corinthians tenta ter o atleta em definitivo e, assim, pode exercer a opção de compra por 800 mil euros, ou seja, algo em torno de R$ 5 milhões até o dia 30 de novembro. Assim, o Timão tem mais cinco dias para exercer sua prioridade.

Recentemente, o Rubro-Negro recusou o banco que o Timão apresentou como forma de garantia para realizar a compra do atleta. Essa é a segunda vez que o Flamengo recusa uma opção do clube paulista na negociação. A primeira foi com a mesma empresa do acordo entre as partes na transferência de Matheuzinho no início do ano.

Caso não cumpra com o prazo estabelecido, o Flamengo terá o direito de renegociar o valor do goleiro e pedir uma quantia a mais para liberar o atleta. Contudo, essa opção não passa pela cabeça da diretoria do Corinthians, que busca uma nova garantia e não descarta realizar o pagamento à vista do arqueiro.

“Essa semana resolvemos, tudo sob controle. Existe parcelamento, parcela em janeiro. Nesta semana tudo deve ser resolvido”, disse Augusto Melo, presidente do Corinthians.

