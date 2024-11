Guardiola e De Bruyne falam sobre futuro do meia no Manchester City

Pep Guardiola falou, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (25) antes do jogo da Champions contra o Feyenoord, sobre o futuro de Kevin De Bruyne no Manchester City. O jogador belga já manifestou, em algumas ocasiões, que não descarta a possibilidade de seguir carreira na Arábia Saudita.

“Eu não sei qual será o futuro dele, isso depende do Kevin. Pode ser no final da próxima temporada, ou da seguinte, ou até mais adiante. Assim como aconteceu com David Silva, ele decidirá quando for o momento certo para ele e para a equipe. Ele não vai querer estar aqui se não puder jogar regularmente. Quando ele estiver disponível, tem que estar em campo”, disse Guardiola.

O técnico do City, que renovou seu contrato por mais uma temporada, também foi perguntado sobre o que poderia manter De Bruyne no clube.

“Nós não ficamos aqui pelo que já conquistamos, ficamos porque continuamos vencendo. É isso que nos mantém aqui”, explicou Guardiola.

Depois de Guardiola, De Bruyne também comentou sobre o assunto

“Sinceramente, não sei”, disse sobre seu futuro no Manchester City. “No começo da temporada, sabia que haveria conversas, mas depois veio a lesão contra o Brentford. Achei que ficaria fora por alguns dias, mas acabou sendo oito ou nove semanas. Resolvi deixar tudo de lado. Não estou muito preocupado. Estou bem, estou feliz e só quero voltar a jogar bem. O futuro a gente vê depois. Só posso responder isso: se não houver negociações, será meu último ano no clube, mas ainda não sei”, disse o belga.

De Bruyne revelou ainda que chegou a conversar sobre seu futuro no verão, mas a lesão mudou seus planos.

“Depois que me machuquei, não estava no estado de espírito certo para falar sobre isso. Preciso voltar a jogar e me sentir como eu mesmo. Não há pressa, não estou desconfortável nem preocupado”, explicou.

Sobre a possibilidade da renovação de Guardiola influenciar sua decisão, o belga admitiu.

“Pode ajudar. Talvez seja bom ter uma conversa com o Pep para discutir meu futuro. Nós nos entendemos bem, sei como ele trabalha”, acrescentou.