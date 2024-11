Atacante brasileiro supera lesão e estreia na Premier League

Aos 23 anos, o centroavante Igor Thiago realizou o sonho de estrear na Premier League. Recuperado da lesão sofrida no menisco do joelho direito, o brasileiro entrou em campo no empate por 0 a 0 com o Everton, no último final de semana, no Goodison Park, em Liverpool, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.

“Posso dizer que essa estreia na Premier League foi muito esperada. Por toda a minha trajetória até me tornar jogador e pela lesão que adiou esse sonho, esse dia jamais será esquecido na minha vida. É uma mistura de sonho realizado e o início de um novo. Estou bem, recuperado e com muita sede para os próximos serem incríveis com a camisa do Brentford”, afirmou o atacante.

Com passagem por Cruzeiro, Ludogorets e Club Brugge, Igor Thiago chegou ao Brentford em julho de 2024, pelo valor de 30 milhões de libras (R$ 212 milhões à época), de acordo com a imprensa inglesa. Além disso, se tornou o primeiro brasileiro da história do Brentford e a contratação mais cara do clube inglês em 135 anos, desde a fundação.

No Brasil, Igor Thiago fez 64 jogos pelo Cruzeiro e marcou 10 gols, além de três assistências. Depois, acertou sua transferência para o Ludogorets, da Bulgária, onde teria a primeira experiência no futebol europeu. Foi lá que conquistou os títulos da Liga Búlgara, da Taça da Bulgária e da Supertaça da Bulgária. Já em 2023, migrou para a Bélgica para jogar pelo Club Brugge, pelo qual anotou 29 gols e seis assistências em 55 jogos, e conquistou o título da Liga Belga.

Chegada do atacante ao Brentford

Quando chegou ao futebol inglês, porém, Igor Thiago lesionou o joelho em um amistoso contra o AFC Wimbledon, no dia 20 de julho. Ele havia marcado dois gols na oportunidade. Dessa maneira, foi submetido à cirurgia e voltou a estar à disposição do Brentford apenas em 23 de novembro.

“O período de quatro meses entre cirurgia, recuperação e preparação para voltar foi muito duro e de muito aprendizado, tanto na parte física, como mental. Foi algo novo em minha jornada e justamente, no melhor momento da minha carreira, afinal, eu estava chegando à Premier League. Entender os processos e cada passo até a volta foram fundamentais para minha evolução e hoje, me sinto ainda mais pronto para meu futuro no Brentford e na Premier League”, comentou.

Igor Thiago conta a preocupação que teve em meio à pressão de ser o jogador mais caro da história do clube, mas que trabalhou intensamente para que retornasse o mais breve possível. Agora, espera retomar a sua fase artilheira para ‘dar as caras’ na Inglaterra.

“A adversidade da lesão me deixou muito preocupado. Imagina: a contratação mais cara da história do clube, uma aposta na Premier League e, antes do início, uma lesão séria? Diante dessa dificuldade, esforcei o máximo de horas diárias e muito trabalho em silêncio para voltar no mais alto nível. Isso fortaleceu minha relação com o clube ainda mais e, sem dúvidas, estou mais fortalecido para ajudar ao Brentford em seus desafios”, completou.