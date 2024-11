Barcelona x Brest: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions está de volta. Nesta terça-feira (26), o Barcelona recebe o Brest às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, pela 5ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Barcelona

Após perder na estreia, o Barcelona emplacou uma sequência de três vitórias seguidas e está na 6ª posição, com nove pontos. Além disso, o time catalão é o líder do Campeonato Espanhol e conta com uma grande fase de Raphinha, um dos artilheiros da Champions com cinco gols.

No entanto, o técnico Hansi Flick terá problemas para escalar o time nesta terça-feira (26). Lamine Yamal ainda se recupera de lesão e aparece como dúvida contra o Brest. Enquanto isso, Eric Garcia e Ferran Torres. Ronald Araujo, Ansu Fati, Andreas Christensen, Marc-André ter Stegen e Marc Bernal seguem lesionados e são baixas confirmadas.

Como chega o Brest

Por outro lado, o Brest faz uma campanha surpreendente e aparece na sexta posição, com um ponto a mais que o próprio Barcelona. Além disso, o clube francês está invicto na competição, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas.

Porém, o Brest não deve ter força máxima para enfrentar o Barcelona. Por questões físicas, Massadio Haidara, Romain Faivre, Soumaila Coulibaly e Abdallah Sima devem ser desfalques nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, Pierre Lees-Melou aparece como dúvida.

Por fim, a boa notícia é que Ludovic Ajorque, que é uma das principais armas da equipe, está à disposição do técnico Éric Roy.

Barcelona x Brest

5ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 26/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó e Pedri; Dani Olmo, Fermín e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Brest: Marco Bizot; Kanny Lala, Brendan Chardonnet, Julien le Cardinal e Jordan Amavi; Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou e Edimilson Fernandes; Mama Baldé, Kamory Doumbia e Ludovic Ajorque. Técnico: Eric Roy.

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia).

VAR: Christian Dingert (Alemanha).

